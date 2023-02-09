Эрдоган посетит зону землетрясения еще раз

Турецкий лидер пообщается со спасателями и местными жителями.
Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Газиантеп, Османие и Килис, чтобы понаблюдать за ликвидацией последствий стихийного бедствия, пишут турецкие СМИ.
Глава республики поедет в указанные регионы, где продолжит руководить спасательными работами.
Ранее он побывал в Искендерунском районе, Кахраманмараше и Хатае, где встретился с пострадавшими гражданами. Его проинформировали о ходе спасательных работ.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение в Турции унесло жизни десятков тысяч человек. Реджеп Тайип Эрдоган объявил об общенациональном трауре.