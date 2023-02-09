Ташкент получит тысячу новых автобусов

9 фев. 11:05

Уже к началу апреля на маршруты общественного транспорта в Ташкенте выйдет тысяча новых автобусов.

Как сообщил накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в скором времени для расширения обслуживания пассажиров автобусный парк столицы пополнят тысяча новых автобусов, которые прибудут в Ташкент до 1 апреля.

Для них будет подготовлена соответствующая инфраструктура: на 25 улицах Ташкента будут созданы отдельные полосы движения общественного транспорта, передает Podrobno.uz.

Также власти продолжат работу по снижению столичного дорожного трафика, для чего до конца года будет внедрена система управления светофорами на 233 перекрестках, на самых загруженных улицах будут созданы парковки, а возле шести станций метро на въездах в город заработают перехватывающие автопарковки.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Специальная комиссия Узбекистана по обеспечению безопасности дорожного движения своим постановлением ограничила скорость движения автотранспорта в пределах МКАД до 60 км/ч, ограничение касается улиц, расположенных внутри круга Малой Кольцевой дороги.