Москва и Тегеран вместе нейтрализуют западные санкции

9 фев. 10:52

По словам посла РФ в Тегеране, России может пригодиться более чем 40-летний опыт жизни Ирана под санкциями.

Россия и Иран совместно придумывают способы нейтрализовать западные санкции, об этом рассказал РИА Новости посол РФ в ИРИ.

По словам Алексея Дедова, речь идет о том, чтобы изобрести инструменты для обхода рестрикций с одной стороны и снизить отрицательный эффект от них с другой.

Полезный опыт Ирана

Дипломат напомнил, что антииранские санкции действуют уже на протяжении свыше 40 лет, так что Россия могла бы воспользоваться опытом Исламской Республики.

Сотрудничество, невзирая на санкции

Посол обратил особое внимание на то, что, вопреки санкциям, Россия и Иран успешно развивают сотрудничество согласно договоренностям, которые были достигнуты ранее на высшем уровне.

Взаимодействие по МТК "Север-Юг"

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани и помощник президента РФ Игорь Левитин обсудили российско-иранские инвестпроекты, в том числе строительство железной дороги Решт-Астара, создание которой завершит МТК "Север-Юг".