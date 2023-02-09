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Казахстан направит в Сирию гуманитарный груз

Казахстан направит в Сирию гуманитарный груз
Сирия получит от Казахстана партию гумпомощи.

В соответствии с президентским поручением Сирия получит от Казахстана груз гуманитарной помощи. Уточняется, что помощь пойдет по линии Организации исламского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что республика направила миллион долларов для поддержки пострадавшим от землетрясения жителям Турции. Кроме того, в Турции работает группа спасателей из Казахстана.

«Вестник Кавказа» писал о том, что накануне из-под завалов в Турции была спасена гражданка Казахстана.

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