Лавров анонсировал миссию дагестанских врачей в Мавритании

9 фев. 10:34

Медики будут помогать решать мавританцам их проблемы со здоровьем.

Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с коллегой Мохамедом Салемом ульд Мерзуком заявил об отправке дагестанских медиков в Мавританию.

Он отметил, что дружеская миссия бригады из Дагестана направлена на проведение безвозмездных консультаций и хирургических консультаций для местных жителей. Врачи прибудут на следующей неделе, пишет "Коммерсантъ".

Также министр рассказал о заинтересованности Мавритании в российских продовольствиях, удобрениях и углеводородном топливе.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Лавров побывал в Ираке. Далее он отправился турне по странам Черного континента.