Синоптики прогнозируют скорое прекращение стихии на Кубани

9 фев. 9:59

Кубанские синоптики заверили, что снегопады и ураганный ветер сегодня покинут регион.

Сегодня осадки на территории Кубани практически прекратятся, однако штормовое предупреждение будет действовать в регионе до конца дня, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха во всех районах края останется отрицательной – в центре она будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, в горах – от 5 до 10 градусов со знаком минус. На дорогах сохранится гололедица, северо-восточный ветер стихнет до 5-10 м/с, и лишь местами его порывы будут доходить до 15 м/с, передает "АиФ-Юг".

На Черноморском побережье тоже будет без существенных осадков, лишь на участке Анапа-Геленджик местами возможен небольшой снег. А вот ветер ослабнет незначительно, до 12-14 м/с, а в Новороссийске лишь до 18-23 м/с.

В Краснодаре будет холодно и облачно, но без осадков. Температура воздуха в краевом центре составит 5-7 градусов мороза.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник на Краснодарский край обрушился снегопад, впервые за всю зиму здесь установился стабильный снежный покров, а транспорт в Краснодаре встал в километровых пробках.