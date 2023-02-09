Мужчину на протяжении 16 часов освобождают из-под обломков в турецком Адыямане

Поисково-спасательные операции продолжаются без перерыва в провинциях Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.
Так, в городе Адыяман на протяжении 16 часов спасатели извлекают из-под завалов 36-летнего Йылмаза Четина.
Азербайджанские спасатели
Специалисты МЧС Азербайджана, прибывшие в Турцию по поручению президента АР, продолжают операцию по спасению людей в Кахраманмарашском районе.
Работая непрерывно, они извлекли из-под завалов 37 раненых, в том числе восемь детей.
Кроме того, азербайджанские спасатели нашли тела 145 жертв катастрофы.
Жертвы и пострадавшие
Информация о количестве погибших и раненых постоянно обновляется в соответствии с ходом спасательной операции.
По последним данным, озвученным Управлением по ЧС Турции, стихийное бедствие унесло жизни 12 873 человек , пострадали 62937 человек.
Как сообщал "Вестник Кавказа", в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, введен режим ЧС. Он продлится 3 месяца.