Мужчину на протяжении 16 часов освобождают из-под обломков в турецком Адыямане

9 фев. 9:55

Живых людей продолжают спасать из-под завалов в Турции.

Поисково-спасательные операции продолжаются без перерыва в провинциях Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Так, в городе Адыяман на протяжении 16 часов спасатели извлекают из-под завалов 36-летнего Йылмаза Четина.

Азербайджанские спасатели

Специалисты МЧС Азербайджана, прибывшие в Турцию по поручению президента АР, продолжают операцию по спасению людей в Кахраманмарашском районе.

Работая непрерывно, они извлекли из-под завалов 37 раненых, в том числе восемь детей.

Кроме того, азербайджанские спасатели нашли тела 145 жертв катастрофы.

Жертвы и пострадавшие

Информация о количестве погибших и раненых постоянно обновляется в соответствии с ходом спасательной операции.

По последним данным, озвученным Управлением по ЧС Турции, стихийное бедствие унесло жизни 12 873 человек , пострадали 62937 человек.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, введен режим ЧС. Он продлится 3 месяца.