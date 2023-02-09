Иранские автопроизводители осваивают российский рынок

9 фев. 8:52

Уже в конце марта в российских автосалонах появятся в продаже иранские автомобили, а в перспективе автопроизводители лвух стан могут создать в России совместное производство.

До конца марта иранский автоконцерн Iran Khodro поставит в Россию пробную партию своих автомобилей, также на него выходит иранская компания Saipa, рассказал российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

Крупнейший иранский автоконцерн Iran Khodro пока присматривается к российскому рынку, и ожидаемая поставка в страну двух тысяч автомобилей собственного производства в Россию пока пробная. А вот компания Saipa уже ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 тысяч машин, поведал посол, передает РИА Новости.

При этом пока возникает ряд вопросов, требующих решения – это сертификация и формирование дилерской сети, что может сказаться на дате начала поставок.

Также Россия и Иран ведут переговоры по созданию совместного производства автомобилей и их компонентов.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в дилерских центрах России из-за проблем с комплектующими практически закончились автомобили Lada Vesta, а их новые поставки начнутся не раньше марта-апреля.