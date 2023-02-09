В Астрахани тушили масштабный пожар в торговых рядах

9 фев. 7:45

Минувшей ночью огнеборцы тушили пожар, вспыхнувший в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани.

Минувшей ночью в Кировском районе Астрахани на площади в 500 кв м вспыхнули торговые павильоны, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:39, спасатели отреагировали на него по повышенному рангу, отправив для тушения 13 единиц техники и 42 человека личного состава, передает РИА Новости.

Пожар потушен, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о пожаре, вспыхнувшем на территории завода по переработке нефтепродуктов в донском Новошахтинске: огонь охватил около 100 кв м территории предприятия.