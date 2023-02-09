В столичный регион приходит оттепель

9 фев. 7:26

После установившихся небольших холодов к столичному региону снова подошел теплый воздушный фронт, который будет в ближайшие дни определять погоду в регионе.

Уже сегодня в столичном регионе станет заметно теплее – на погоде скажется теплый фронт, который подошел на смену арктическим массам воздуха. Будет облачно с прояснениями и небольшой снег.

По области еще будет прохладно, до 5 градусов мороза, сохранится и гололедица, а вот в Москве потеплеет до нуля, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер будет дуть западный и юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, а атмосферное давление установится на отметке 761 мм ртутного столба – оно останется повышенным.

Такая погода продержится в регионе до выходных, после чего снова похолодает.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", накануне в столичном регионе был самый холодный день нынешнего февраля, синоптики прогнозировали скорое потепление.