Готовившие теракт на Ставрополье бандиты ликвидированы

9 фев. 6:49

Контртеррористическая операция на Ставрополье завершилась уничтожением группы, готовившей теракт на одной из железнодорожных станций.

Накануне спецслужбами была получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО), сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Силовики эвакуировали на хуторе жителей близлежащих домов, после чего блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и им пришлось стрелять на поражение, передает РИА Новости.

Операция прошла без потерь со стороны сотрудников спецслужб, из гражданского населения тоже никто не пострадал.

Сейчас на хуторе ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне на одном из хуторов Ставрополья был установлен режим КТО, в рамках которого силовики предотвратили попытку теракта.