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Готовившие теракт на Ставрополье бандиты ликвидированы

Готовившие теракт на Ставрополье бандиты ликвидированы
Контртеррористическая операция на Ставрополье завершилась уничтожением группы, готовившей теракт на одной из железнодорожных станций.

Накануне спецслужбами была получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО), сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Силовики эвакуировали на хуторе жителей близлежащих домов, после чего блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и им пришлось стрелять на поражение, передает РИА Новости.

Операция прошла без потерь со стороны сотрудников спецслужб, из гражданского населения тоже никто не пострадал.

Сейчас на хуторе ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне на одном из хуторов Ставрополья был установлен режим КТО, в рамках которого силовики предотвратили попытку теракта.

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