Готовившие теракт на Ставрополье бандиты ликвидированы

Накануне спецслужбами была получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО), сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).
Силовики эвакуировали на хуторе жителей близлежащих домов, после чего блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и им пришлось стрелять на поражение, передает РИА Новости.
Операция прошла без потерь со стороны сотрудников спецслужб, из гражданского населения тоже никто не пострадал.
Сейчас на хуторе ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне на одном из хуторов Ставрополья был установлен режим КТО, в рамках которого силовики предотвратили попытку теракта.