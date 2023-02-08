Блинкен уверен, что НАТО скоро примет Финляндию и Швецию

8 фев. 23:56

По словам госсекретаря, Хельсинки и Стокгольм предприняли необходимые шаги, чтобы снять выраженные Анкарой сомнения.

В Вашингтоне не сомневаются, что Хельсинки и Стокгольм скоро будут приняты в НАТО, такое заявление сделал глава Госдепа.

По его словам, обе страны уже готовы присоединиться к альянсу, который должен принять в максимально сжатые сроки.

Энтони Блинкен пояснил, что власти США уверены: оба кандидата сделали многое в ответ на выраженные Турцией тревоги, передает РИА Новости.

Напомним, Финляндия и Швеция подавали совместную заявку на вступление в НАТО, она получила одобрение всех участников альянса, кроме Турции и Венгрии.

Как сообщал "Вестник Кавказа", по данным источников, Турция готова была одобрить заявку Финляндии до середины марта, Швецию же Анкара намеревалась оставить "за бортом". В то же время, в Хельсинки заявили, что рассчитывают на одновременное со Стокгольмом вступление в альянс.