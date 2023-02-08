Непогода обесточила станицу под Новороссийском

8 фев. 23:18

Власти не исключают, что свет может вернуться в Раевскую только утром.

Без света осталась одна станица под Новороссийском, сообщил его глава Андрей Кравченко.

По его словам, причиной ЧП стала авария на линии.

Градоначальник пообещал, что максимально оперативно населенный пункт получит 15 генераторов, но признал, что полностью проблему они не решат.

Специалисты ликвидируют последствия аварии в усиленном режиме. Несмотря на это, не исключено, что свет вернется в станицу только утром.

Те, у кого дома нет света и тепла, могут разместиться в школе №24 и в администрации.

В Раевской живут почти 16 тыс человек.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля в Новороссийске начало действовать штормовое предупреждение по ураганному ветру. Накануне из-за разгула стихии были отменены уроки в школах Новороссийска и Геленджика.