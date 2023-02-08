Качественного вина в России будет больше 

8 фев. 23:53

До конца текущего года Дербентский завод игристых вин на треть нарастит количество выпускаемой им продукции.

Крупнейший производитель шампанского в Дагестане, Дербентский завод игристых вин, до конца текущего года нарастит выпуск продукции на 30%, доведя переработку солнечной ягоды до 35 тыс т, а производство – до 43 млн бутылок благородного напитка.

Несмотря на то, что завод ежегодно не только наращивает площадь своих виноградников, но и объем и ассортимент игристых вин, руководство предприятия поставило перед ним амбициозную задачу - ведь уже сейчас оно производит 18 наименований напитков, среди которых не только игристые, но и тихие вина, передает ТАСС.

Впрочем, такое стремление оправдано - с каждым годом продукция предприятия пользуется все большим спросом, чему способствуют и разнообразные выставки, на которых представлен весь спектр дагестанских игристых вин. Так, в последний раз полную их коллекцию показали на международной выставке продуктов питания и напитков "Продэкспо", которая открылась в Москве на этой неделе.

Столичную выставку украшают не только игристые, но и тихие дагестанские вина - шардоне, алиготе, каберне, розовый мускат, каберне-совиньон, Кара-койсу, розалия, которые вызывают неизменный интерес виноделов и торговых предприятий.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Дербентском районе будут разбиты новые сады, выращиваемые по суперинтенсивной технологии, что обеспечит получение высокого урожая за короткий период времени.