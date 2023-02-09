Общественники будут контролировать капремонты в школах Дагестана

9 фев. 4:33

В Республике создан штаб общественного контроля за ходом капитального ремонта в школах.

Пресс-служба правительства Дагестана проинформировала о том, что в республике создан штаб общественного контроля за ходом капитального ремонта в школах.

В составе штаба – уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова, представители общественных организаций, общественной палаты республики, представители молодежного парламента, студенты профильных направлений вузов республики.

Уточняется, что члены штаба будут проводить общественные обсуждения реализации программы и проводить общественный контроль. В 2023 году в республике планируется капитально отремонтировать 139 школ.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Нальчике будет отреставрирована детская художественная школа.