Джабаров: Грузия сама предложила России восстановить авиасообщение

8 фев. 22:46

По словам сенатора, Тбилиси заговорил о необходимости вернуть рейсы "Аэрофлота" несколькими неделями ранее.

Грузия сама обратилась к России с просьбой восстановить авиационное сообщение, рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Когда Грузия предложила вернуть прямые авиарейсы?

По его словам, это произошло несколько недель тому назад. Тбилиси поднял вопрос о возобновлении рейсов авиакомпании "Аэрофлот", причем "Грузинская мечта" выступила в поддержку этой инициативы, а президент страны - гражданка Франции - исключила такую возможность, - передает Sputnik.

Выиграли бы все

Он также отметил, что как россияне, так и жители Грузии были бы рады возвращению такой возможности: для первых бы упростились туристические поездки, вторые бы с большей легкости могли видеться с родственниками.

ЕС выступил против

Джабаров добавил, что против возвращения прямых рейсов резко выразился Евросоюз, фактически "нагло" вмешавшись в дела Грузии.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 18 января Сергей Лавров выразил надежду на скорое возвращение прямого авиасообщения между странами.