Россия-Индия: нефтяная история

В Индии проходит энергетическая неделя с участием руководителей крупнейших компаний отрасли, в том числе и российских. Форум в Бангалоре стал для Индии первым крупным мероприятием в ходе председательства страны, и выступления крупных участников, особенно главы “Роснефти” Игоря Сечина, привлекли значительное внимание международных СМИ.

Индия - третий крупнейший импортер сырой нефти в мире - продолжает активно закупать российскую нефть. В прошлом году поставки российской нефти продемонстрировали самый сильный прирост. А осенью Россия обогнала по поставкам даже Саудовскую Аравию и Ирак. В декабре объем закупок российской нефти Индией стал рекордным, но в январе 2023 года и этот рекорд был побит.

Роснефть

В форуме приняли участие такие индийские госкомпании, как Indian Oil Corporation (IOC), Oil India Ltd и ONGC Videsh Ltd. Это интересно в связи с тем, что давно обсуждается их потенциальное участие в проекте "Роснефти" по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае - "Восток Ойл". "Роснефти" принадлежит основной пакет акций (49,13%) Nayara Energy - оператора одноименного НПЗ - второго в Индии по величине. Как сообщил Сечин, объем поставок на завод может быть увеличен.

Новатэк

На форуме присутствовал и глава "Новатэк" Леонид Михельсон, отметивший, что в компании рассматривают возможность оплаты СПГ Индией в рупиях. Он выразил желание инвестировать в строительство в Индии регазификационных терминалов и СПГ-заправок, а также пригласил индийские компании к более широкому участию в российских проектах. Также недавно появилась информация, что индийские компании начали расплачиваться за поставки российских энергоносителей в дирхамах - национальной валюте ОАЭ.

В декабре в миннефти Индии выразили желание расширять сотрудничество в сфере энергетики с Россией. Особенно это важно в свете того, что Индия не поддержала введение западными странами ценового потолка на российские нефтепродукты. В Индии даже задумались о создании с Россией страховых и логистических энергетических компаний и строительстве судов для перевозки нефти.

Товарооборот

В целом российско-индийский товарооборот за прошлый год показал рост в 2,5 раза, в основном за счет наращивания поставок тех же нефтепродуктов, а также удобрений. В этом году Индия стала самой густонаселенной страной мира, опередив Китай. При этом стабильный рост экономики страны продолжается - в 2022 году Нью-Дели вышел на пятое место в мире по экономическим показателям, сместив Великобританию.

В связи с ситуацией на международном энергетическом рынке Индия стала одним из главных покупателей российской сырой нефти. Таким образом, укрепление энергетического сотрудничества двух стран будет стимулировать их продолжительное и продуктивное взаимодействие в других сферах экономики, которое может оказаться очень перспективным.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сейчас Индия активизируется не только в отношениях в Россией, но особенно – с государствами Центральной Азии.