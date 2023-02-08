Более 700 азербайджанских спасателей помогают ликвидировать последствия страшного землетрясения в Турции

8 фев. 22:14

В поисково-спасательных операциях в Турции участвуют 725 человек от МЧС Азербайджана.

Сотни азербайджанских спасателей отправились в Турцию, чтобы принять участие в спасении людей в разрушенных землетрясением районах страны.

В общей сложности от МЧС в Турцию прибыли 725 человек, в том числе 34 медика и семь технических работников.

Кроме того, с понедельника Азербайджан отправил в Турцию семь самолетов и одну автоколонну с гуманитарной помощью.

Как сообщал сегодня "Вестник Кавказа", Фонд Гейдара Алиева отправляет самолет с 36 тоннами гуманитарной помощи пострадавшим при землетрясении, это делается по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Мехрибан Алиевой.