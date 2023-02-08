ДТП унесло жизнь полицейского в Алматинской области

8 фев. 21:43

Молодой мужчина погиб, когда в его машину врезался выехавший на "встречку" водитель.

Участковый полицейский погиб в автоаварии в Алматинской области, сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

На трассе между двумя селами 37-летний мужчина, ехавший за рулем Lada Priora, решил перебраться на "встречку".

Там он столкнулся с ехавшей навстречу Lada, под управлением 22-летнего сельского жителя-участкового.

Незадолго до аварии полицейский ушел в отпуск.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 30 января в той же Алматинской области два человека погибли в загоревшейся в результате ДТП машине.