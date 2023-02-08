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Кобахидзе: отказ президента помиловать Саакашвили отвечает воле народа

Кобахидзе: отказ президента помиловать Саакашвили отвечает воле народа
По словам Ираклия Кобахидзе, освобождения Михаила Саакашвили не хочет сам народ.

Глава правящей "Грузинской мечты" приветствовал нежелание президента страны согласиться на помилование бывшего главы государства Михаила Саакашвили.

Ираклий Кобахидзе пояснил, что решение, принятое Саломе Зурабишвили, гармонирует с настроениями общественности и народа в целом, который считает нежелательной организацию беспорядков - а именно такую цель и ставят те, кто настаивает на освобождении Саакашвили.

По словам председателя "Мечты", экс-президент никогда не признает свои преступления, поскольку тогда он больше не сможет вернуться в политику.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", президент накануне пояснила, что нежелание Саакашвили раскаяться говорит о том, что, будучи освобожденным, он причинит ущерб не только и не столько власти, сколько репутации Грузии и перспективам на вхождение в ЕС.

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