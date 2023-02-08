Британия не хочет видеть россиян на Олимпиаде в Париже

8 фев. 21:12

Против участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в столице Франции выступило Соединенное Королевство.

Великобритания не желает видеть российскую спортивную делегацию на Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже.

Как пишет Sky News со ссылкой на официального представителя Риши Сунака, Лондон и ряд других государств солидарны в данном вопросе. Он также добавил, что страны, выступающие против участия России, продолжат говорить "одним голосом".

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Международный олимпийский комитет допустил участие России и Беларуси в международных спортивных турнирах, включая, Олимпийских игр. Данную идею поддержали в ООН и Франции. Противниками данной идеи выступают Варшава и Польша.