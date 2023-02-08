Режим КТО ввели на хуторе в Ставропольском крае

8 фев. 20:57

Силовые органы занимаются пресечением теракта в населенном пункте.

На одном из хуторов установлен режим КТО, в рамках которого силовики работают над пресечением теракта, рассказали в УФСБ по Ставропольскому краю.

Он действует с 20.00 мск в хуторе Петровский, расположенном в Советском округе, уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее ФСБ уничтожила ячейку террористической группировки, запрещенной в России. Операция проводилась в Москве и Красноярске. Члены ячейки вербовали сторонников, которые затем ехали в Сирию в качестве террористов. Другими направлениями их преступной деятельности были призывы к терроризму и сбор средств для боевиков.