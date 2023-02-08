Еще одна бригада российских врачей и спасателей прибыла в Турцию

8 фев. 20:18

Сотрудники МЧС помогают в ликвидации последствий мощного землетрясения.

В пострадавшую от стихийного бедствия Турцию прилетел российский самолет со спасателями и врачами, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сейчас в Турции и Сирии также находятся спасатели из РФ. Они помогают разбирать завалы и занимаются поиском выживших в пострадавших от землетрясения турецких провинциях. Так, вчера спасатели нашли в сирийском Джабле пробывшего под руинами живого мужчину.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", МЧС России объявило об увеличении своей спасательной группировки в Турции.