”Север-Юг”: от задумки к реализации 

С незапамятных времен и до сегодняшних дней торговля определяет благосостояние цивилизации. Торговые и транспортные маршруты - основа процветания экономик по всему миру, обеспечивающая партнерство и развитие всех заинтересованных сторон.

Сегодня в условиях изменения торговых цепочек и поиска новых направлений многосторонние проекты актуальны как никогда. Одним из таких проектов, частичная реализация которого уже принесла свои ощутимые плоды, стал Международный транспортный коридор ”Север-Юг”.

С чего все началось

В 2000 году, спустя год после того как индийские, иранские и российские транспортные компании подписали соглашение о транспортировке грузов по маршруту ”Шри-Ланка – Индия –Иран - Каспийское море - Россия”, на Евроазиатской конференции по транспорту Россия, Индия и Иран заключили межправительственное соглашение о создании коридора ”Север-Юг”. Со временем соглашение ратифицировали 13 стран, в том числе и Азербайджан, присоединившийся к проекту в 2005 году. Протяженность мультимодальной транспортной сети, предусматривающей перевозку грузов железнодорожным, автомобильным, речным и морским транспортом, составляет 7200 км.

Изначальной целью проекта было снижение сроков доставки индийских грузов в Россию и Европу, однако со временем его назначение было значительно расширено. В настоящий момент Международный транспортный коридор развивается в трех направлениях.

Три маршрута

Центральная ветка МТК ”Север-Юг” начинается в индийском порту Нава-Шева. Морской путь до иранского порта Бендер-Аббас, расположенного в Ормузском проливе, составляет 1275 км. Затем маршрут проходит по суше на север страны к порту Бендер-Энзели. Оттуда ветка продолжается по морю в российские, азербайджанские, туркменские и казахские порты (порты Каспийского моря).

Западная ветка представлена железнодорожным маршрутом через Азербайджан и Иран, который продолжается по морю до индийского порта Нава-Шева.

Восточная ветка предусматривает маршрут, соединяющий Россию и Индию через центральноазиатские страны: Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

Актуальность МТК ”Север-Юг” стала очевидна в 2021 году, когда Суэцкий канал, через который пролегают основные торговые пути, оказался временно заблокированным. В 2022 году мультимодальные маршруты коридора оказались в центре внимания партнеров Большой Евразии после введения беспрецедентных санкций в отношении России.

Реализация коридора

В течение почти 20 лет реализация коридора ”Север-Юг” продвигалась с переменным успехом, в связи с рядом сложностей, в частности, инфраструктурных и финансовых. Тем не менее в 2013 году заработал иранский порт Астара, а в 2014 году - железная дорога Казахстан – Туркменистан - Иран. В конце 2015 года президент Азербайджана издал указ ”Об ускорении работ на участке МТК ”Север-Юг”, проходящем через территорию Азербайджанской Республики”, и в 2018 году была завершена железная дорога ”Астара-Астара”, железнодорожный мост через реку Астарачай, а также дорога от моста к грузовому терминалу в Иране. В 2019 году состоялось открытие железной дороги Казвин-Решт.

В настоящий момент важным этапом является строительство железной дороги Астара-Решт протяженностью почти в 165 км. Еще в 2017 году Азербайджан предоставил Ирану кредит на $500 млн для строительства оставшейся части железной дороги. 9 января текущего года заместитель министра транспорта и градостроительства Ирана Шахрияр Эфендизаде заявил, что Россия также заинтересована в скорейшем завершении железнодорожного участка и готова предоставить финансовую помощь. По его словам, Иран, Россия и Азербайджан договорились увеличить пропускную способность участка маршрута до 15 млн тонн в год. На данном этапе грузы по незавершенному отрезку перевозятся автотранспортом.

В сентябре прошлого года Иран, Россия и Азербайджан подписали трехстороннюю декларацию о развитии МТК ”Север-Юг”, предусматривающую разблокировку экономических и транспортных связей, а также облечение прохождение грузов через границу. Порт Лавна Мурманского транспортного узла также планируется интегрировать в транспортный коридор ”Север-Юг”. По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, он будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Глубоководный порт Лавна обеспечит прямой выход к нейтральным водам. По данным ЕАБР, в рамках МТК ”Север-Юг” запланировано 102 инвестиционных проекта на сумму $38 млрд, часть из них уже реализуется. Завершить МТК планируется к 2030 году.

Важность МТК ”Север-Юг”

В ноябре 2021 года Евразийский банк развития назвал МТК ”Север-Юг” - важнейшим проектом для евразийского региона, который при сопряжении с другими региональными маршрутами сможет обеспечить до 40% потенциала контейнерных перевозок. По сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал сроки доставки по ”Север-Юг” в два раза меньше, что, в свою очередь, ведет к уменьшению углеродного следа - важного аспекта в условиях глобальной борьбы с изменением климата.

В октябре на II Каспийском экономическом форуме российский премьер Михаил Мишустин отметил, что к 2030 году объем грузоперевозок по МТК ”Север-Юг” может составить почти 30 млн тонн. Результатом полноценной работы коридора станет также увеличение объема предоставляемых транспортных услуг и дальнейшее развитие сотрудничества стран-партнеров проекта. Вероятно, в ближайшие годы МТК ”Север-Юг” будет активно развиваться, поскольку все участники заинтересованы в обеспечении бесперебойной торговли в условиях постоянно меняющейся геополитической конъюнктуры.

Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", в Тегеране в последнее время проявляют все большую заинтересованность в завершении проекта, полагая, что он произведет революцию в региональной экономике; а в Москве делают ставку на продвижение в Индию через Азербайджан.