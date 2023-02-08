Вашингтон и Пекин восстановят каналы связи?

8 фев. 19:06

В восстановлении каналов коммуникаций с КНР заинтересован Белый дом.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о намерении США восстановить каналы связи с Китаем, несмотря на неподходящее для этого время.

По его словам, данный вопрос, замороженный после приезда экс-спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, планировалось обсудить во время визита Энтони Блинкена в Китай, который не состоялся из-за истории со сбитым аэростатом.

Он заявил о важности работы каналов коммуникаций с КНР, хотя время для разговора не подходит.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", поездка американского госсекретаря была отложена после того, как над Атлантикой был сбит, как утверждает Пентагон, разведывательный воздушный шар из Китая.