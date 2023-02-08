Самолет с гуманитарной помощью отправляется в Турцию по поручению Мехрибан Алиевой

8 фев. 19:26

Воздушное судно отвезет в районы, пострадавшие от землетрясения, медицинские принадлежности, лекарства, теплые вещи и палатки.

Самолет с гуманитарной помощью от Фонда Гейдара Алиева для пострадавших при землетрясении в ближайшие несколько часов вылетит в Турцию по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Воздушное судно доставит в зону бедствия 36 т гуманитарной помощи.

Для поддержки пострадавших при стихийном бедствии в Турцию отправлены медицинские принадлежности и оборудование, в том числе лекарства, кислородные маски, системы фильтрации, материалы для перевязок, корсеты для позвоночника, а также носилки и иное оборудование. В составе груза также теплая одежда и палатки.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", по последним данным, число жертв страшного землетрясения превысило 9 тысяч, количество пострадавших - 52 тысячи. Поисково-спасательная операция с участием специалистов со всего мира продолжается.