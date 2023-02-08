Новые санкции против РФ обсудят в Евросоюзе

8 фев. 18:46

Планируется обсудить возможное использование замороженных активов России.

Лидеры стран Евросоюза на предстоящем саммите поднимут вопрос ужесточения антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Главы государств планируют обсудить контроль, предотвращающий санкционный обход, а также потенциальное использование российских замороженных активов.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Евросоюз намерен ввести очередной пакет антироссийских санкций 24 февраля - в день начала военной операции России на Донбассе.