Число жертв землетрясения в Турции превысило 9 тысяч

8 фев. 18:42

Землетрясение в Турции унесло жизни более 9 тысяч человек, пострадали более 52 тысяч.

Разрушительное землетрясение, произошедшее в Турции в понедельник, по последним данным, унесло жизни более 9 тысяч человек.

Точное количество жертв катастрофы на данный момент - 9057 человек.

Число пострадавших достигло 52979 человек.

Отметим, что в разрушенных районах круглосуточно ведутся спасательные работы, специалисты со всего мира безостановочно разбирают завалы. Поэтому данные о жертвах и раненых, скорее всего, будут расти.

Как сообщал "Вестник Кавказа", у посольства Турции в Москве проходит акция памяти жертв стихийного бедствия. В диппредставительстве также собирают гуманитарную помощь, которая будет направлена пострадавшим.