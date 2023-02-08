Ингушские добровольцы отправились в Турцию

8 фев. 18:09

Они будут помогать пострадавшим при землетрясении.

В районы Турции, которых потрясло масштабное землетрясение, направились добровольцы из Ингушетии.

Как пишет издание "Ингушетия", пятеро человек на машине отправились в зону стихийного бедствия 7 февраля. Они выехали в провинцию Кахраманмараш из Стамбула.

Как заявил один из помощников Магомед Богатырев, в настоящее время несколько семей из Ингушетии, проживающие на территориях, где произошло землетрясение, не выходят на связь.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции погибли и пострадали тысячи человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в республике.