"Мягкое золото" представят 35 тысячам гостей в Пятигорске

8 фев. 17:53

Международная выставка меховой одежды открывается на Ставрополье 11 апреля.

Свыше 35 тыс потенциальных покупателей из РФ и ближнего зарубежья ждут на международной выставке меха и кожи "Мягкое золото России" в Пятигорске, которая стартует 11 апреля, рассказали в пресс-службе АО "Кавказ.РФ", которое выступает партнером проекта.

Первое такое мероприятие прошло в 2017 году, так что готовящаяся выставка станет уже шестой. На протяжении четырех дней будут проходить семинары и мастер-классы, конференции. Молодые модельеры представят свои проекты, запланирован и гала-показ оптовых коллекций.

В выставке примут участие не только около 200 производителей одежды из меха, но и дизайнеры, представители сетевых магазинов, а также эксперты в мире моды.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее стало известно, что Иран станет участником 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT. Мероприятие состоится в Москве с 16 по 18 марта.