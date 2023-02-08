Ильхам Алиев назвал землетрясение в Турции большой трагедией

8 фев. 17:47

Президент Азербайджана: каждая спасенная жизнь дарит мир на эту землю

Президент Азербайджана: каждая спасенная жизнь дарит мир на эту землю

Ильхам Алиев на встрече с турецким послом выразил уверенность, что Турция преодолеет те испытания, которые обрушились после мощного землетрясения, с честью.

Он отметил, что сегодня спасатели из многих стран мира проделывают большую работу. При этом он выделил деятельность руководства Турции, на которое ложатся "моральная нагрузка и основное бремя".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции погибли тысячи человек, в стране был объявлен семидневный общенациональный траур.