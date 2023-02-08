Новая группа спасателей из Грузии вылетела на место катастрофы в Турцию

Вторая группа спасателей из Грузии вылетела в Турцию в город Адыяман, пострадавший от разрушительного землетрясения. Об этом сообщает МВД Грузии.
В ее составе 40 прошедших переподготовку спасателей и кинологов, располагающих необходимым спасательным оборудованием, а также дронами.
Проводы
Специалистов в Тбилисском международном аэропорту провожали руководитель Службы управления ЧС Теймураз Мгебришвили и турецкий посол Али Каан Орбаи.
Дипломат обратился к отправляющимся в Турцию спасателям, подчеркнув, что Грузия входила в число стран, первыми предоставивших помощь Турции.
Первая группа
Во вторник 60 спасателей вместе с техникой прибыли из Грузии в Адыяман. Они сразу же приступили к поисковым работам и спасли из-под завалов 21-летнюю девушку.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне президент Турции ввел на три месяца режим ЧС в пострадавших от землетрясения провинциях.
По последним данным, землетрясение только в Турции унесло жизни 8574 человек, ранены 49133 человека.