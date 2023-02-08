У посольства Турции в Москве проходит акция памяти жертв землетрясения

8 фев. 17:22

Рано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло мощное землетрясение, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушения затронули 10 провинций в самой Турции и соседнюю Сирии. Днём произошло еще одно мощное землетрясение. Трагедия унесла жизни нескольких тысяч человек, разрушены дома и инфраструктура.

В Москве у посольства Турции проходит стихийная акция памяти жертв землетрясения. Люди несут цветы, траурные венки, игрушки и свечи. В разрушенных стихийным бедствием районах остро не хватает палаток, обогревателей, одеял и зимней одежды, спальных мешков, пауэрбанков и термосов. Многие люди приносят к турецкому диппредставительству в Москве гуманитарную помощь для жителей провинций, пострадавших от катастрофы.