В турецком порту ликвидирован пожар

Власти Стамбула сообщили об уничтожении возгорания
Руководитель турецкого города Стамбул Экрем Имамоглу заявил о полной ликвидации пожара в порту Искендерун на юго-востоке страны.
Он отметил, что сейчас турецкие специалисты приступили к остужению пострадавшей территории. По его словам, данными работами занимаются огнеборцы, авиация МО и сельхозведомства, а также представители других министерств.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", сильное возгорание произошло в порту Искендерун. Для тушения пожара из России отправился самолет-амфибия МЧС.