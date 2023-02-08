В турецком порту ликвидирован пожар

8 фев. 17:12

Власти Стамбула сообщили об уничтожении возгорания

Руководитель турецкого города Стамбул Экрем Имамоглу заявил о полной ликвидации пожара в порту Искендерун на юго-востоке страны.

Он отметил, что сейчас турецкие специалисты приступили к остужению пострадавшей территории. По его словам, данными работами занимаются огнеборцы, авиация МО и сельхозведомства, а также представители других министерств.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", сильное возгорание произошло в порту Искендерун. Для тушения пожара из России отправился самолет-амфибия МЧС.