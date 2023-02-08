Сирия запросила помощи мирового сообщества

8 фев. 15:46

Министр здравоохранения Сирии обратился к странам мира с просьбой о помощи.

Глава Минздрава Сирии Хасан аль-Габаш призвал мировое сообщество оказать помощь стране в деле ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

"Предоставьте все возможное оборудование и помощь", - говорится в обращении глава сирийского Минздрава.

Также аль-Габаш выразил благодарность все, кто уже помог сирийской республике.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что спасатели из Армении помогут пострадавшим в Сирии и Турции.