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Сирия запросила помощи мирового сообщества

Сирия запросила помощи мирового сообщества
Министр здравоохранения Сирии обратился к странам мира с просьбой о помощи.

Глава Минздрава Сирии Хасан аль-Габаш призвал мировое сообщество оказать помощь стране в деле ликвидации последствий разрушительного землетрясения.  

"Предоставьте все возможное оборудование и помощь", - говорится в обращении глава сирийского Минздрава.

Также аль-Габаш выразил благодарность все, кто уже помог сирийской республике.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что спасатели из Армении помогут пострадавшим в Сирии и Турции.

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