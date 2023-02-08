На Эльбрусе стартует праздничный заезд

8 фев. 15:17

На курорте «Эльбрус» пройдет праздничный заезд.

В воскресенье, 12 февраля в День зимних видов спорта на курорте "Эльбрус" стартует праздничный заезд и эстафеты, также будут проводиться мастер-классы и соревнования по горным лыжам и сноуборду.

Праздник начнется в 8 утра с заездов учеников республиканской спортшколы по горнолыжному спорту, сноуборду и альпинизму. Заезды планируются на выкате трассы Кругозор – Азау.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Национальные олимпийские комитеты России и Ирана будут сотрудничать.