Россия до весны определится с ответными мерами на лимит цен на нефтепродукты

8 фев. 14:48

Россия в течение февраля выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты, сообщил Новак.

Россия до весны выработает ответные меры на лимит цен на нефтепродукты, который ранее ввели страны Европейского союза и "Большой семерки" (G7). Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в настоящее время изучается целесообразность в связи с решением ЕС исключить часть российских нефтепродуктов из потолка цен.

Напомним, Совет Евросоюза ввел ценовой потолок в отношении российских нефтепродуктов 4 февраля. Один из них составляет $45, а второй - $100.

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне Еврокомиссия определила два вида нефтепродуктов, на которые не будет распространяться лимит цен.