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Под завалами здания в Турции находятся двое граждан Грузии

Под завалами здания в Турции находятся двое граждан Грузии
Двое граждан Грузии продолжают оставаться под завалами.

Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава сообщил об установлении местонахождения четырех из шести пропавших после землетрясения в Турции граждан страны.

По его словам, диппредставительство находится на связи со спасательными службами в Турции. Джанджгава также сказал о том, что ЧС унесла жизни двоих грузинских граждан.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что члены мусульманской общины России начали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

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