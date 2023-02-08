Под завалами здания в Турции находятся двое граждан Грузии

8 фев. 14:32

Двое граждан Грузии продолжают оставаться под завалами.

Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава сообщил об установлении местонахождения четырех из шести пропавших после землетрясения в Турции граждан страны.

По его словам, диппредставительство находится на связи со спасательными службами в Турции. Джанджгава также сказал о том, что ЧС унесла жизни двоих грузинских граждан.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что члены мусульманской общины России начали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.