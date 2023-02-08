Василий Власов: Россия поможет Турции и Сирии людьми и техникой

8 фев. 15:00

Депутат Госдумы Василий Власов рассказал о помощи, которая оказывается Россией пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии.

Сегодня в Москве у здания посольства Турции прошла траурная акция в связи с национальной катастрофой, произошедшем в Турецкой Республике, а также в Сирии – мощным землетрясением, унесшем жизни свыше 11 тыс человек. Помимо символов скорби – цветов, венков свечей – люди весь день несут к посольству гуманитарную помощь.

"Вестник Кавказа" побеседовал с депутатом Госдумы от фракции ЛДПР, членом Комиссии по регламенту и обеспечению деятельности ГД Василием Власовым о российских оценках произошедшего в Турции и Сирии.

Землетрясение, разрушившее в Турции целые города, Василий Власов назвал страшной трагедией. "Мы все сегодня с турецким народом. От лица фракции ЛДПР и всех депутатов мы выражаем свои соболезнования. Сейчас главная задача – разбор завалов и помощь людям, оставшимся без жилья", - прежде всего сказал он.

"Я уверен, что все, что требуется от наших коллег из МЧС, которые находятся сейчас в Турции, будет выполнено. Все люди, которые сейчас нуждаются в помощи, эту помощь получат и со стороны турецких специальных служб, и от их российских коллег. Мы имеем опыт работы с завалами, у нас много квалифицированных специалистов", - сообщил Василий Власов.

Также он выразил соболезнования и сирийскому народу, потерявшему в землетрясении более 2,5 тыс человек. "В Сирии у нас очень много друзей и коллег, в том числе в посольстве. Конечно, и сирийскому народу всяческая поддержка со стороны нашего государства будет оказана", - отметил депутат Госдумы.

Политик подчеркнул, что важнейшая помощь, которую может оказать сейчас Россия Турции и Сирии – это отправка в зону бедствия большого числа спасателей и спецтехники. "Основная сейчас помощь – это люди. Необходимы специалисты, которые имеют опыт разбора завалов, то есть сотрудники наших МЧС и Минобороны. Также нужна техника. В том, что касается продовольствия, я уверен, всем людям, которые пострадали, продукты будут выданы в нужном объеме, а Россия со своей стороны поможет специалистами и техникой", - заключил Василий Власов.

Ранее "Вестник Кавказа" опубликовал фоторепортаж о траурной акции у посольства Турции в Москве.