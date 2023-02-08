Снегопад закрыл часть крымских дорог

8 фев. 14:04

Снегопад, обрушившийся на Крым, вынудил дорожные службы перекрыть ряд участков на автодорогах полуострова, чтобы избежать роста ДТП.

Из-за усиливающегося снегопада дорожные службы Крыма закрыли проезд на нескольких дорогах в Евпатории, Сакском и Черноморском районах Крыма, сообщили в МЧС региона.

На ряде участков крымских автодорог введены временные ограничения движения, автовладельцев попросили по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, добавили в региональном МЧС, передает "Интерфакс".

На территории Белогорского района уже выпало 11 мм снега, а в Керчи бушует штормовой ветер, скорость которого достигает 24 м/с. На полуострове действует штормовое предупреждение, уже несколько дней закрыта Керченская паромная переправа.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в соседней Кубани из-за непогоды сегодня отменили занятия в школах Новороссийска и Геленджика, здесь складывается самая сложная обстановка.