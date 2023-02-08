Въездной туризм в Россию за год снизился почти на треть

8 фев. 13:58

Чаще других в РФ приезжали путешественники из Германии, Турции и Ирана.

В 2022 году количество иностранных туристов, посетивших Россию, сократилось на 28,8%. Об этом свидетельствует статистика Погранслужбы ФСБ РФ.

В общей сложности в прошлом году страну посетило 205,1 тыс иностранных путешественников.

Больше всего в Россию приехало туристов из Германии (25,3 тыс). В топ-3 также входят Турция (22,6 тыс) и Иран (14,6 тыс). При этом за год турпоток из Германии в РФ сократился на 33,4%, из Турции – на 2,5%. Из Ирана приехали в 25 больше туристов, чем в 2021 году.

В первую десятку также вошли Казахстан (13,27 тыс туристов), Куба (11,3 тыс), Узбекистан (8,86 тыс), Кыргызстан (6,6 тыс), Индия (6,4 тыс), США (5,58 тыс) и Армения (5,2 тыс).

В топ-20 находятся Израиль, Латвия, ОАЭ, Сербия, Азербайджан, Южная Корея, Туркмения, Италия, Франция и Литва.



Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Минэкономразвития РФ рассказали, что 2022 году туристический поток по стране вырос на 8% (62 млн).