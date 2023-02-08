В парламенте Армении призвали изменить отношения с Турцией

8 фев. 13:49

Представитель правящей партии Армении, вице-спикер армянского парламента Акоб Аршакян призвал пересмотреть армяно-турецкие отношения.

Армении пора изменить свое отношение к жителям соседней Турции, поскольку, если власти страны сами не будут решать ее проблемы, то ими будут управлять другие, заявил сегодня в соцсетях вице-спикер армянского парламента Акоб Аршакян, представляющий правящую фракцию "Гражданский договор".

Турция – соседняя с Арменией страна, и властям следует изменить взаимное отношение друг к другу обоих народов, - написал Аршакян, отметив: некоторые политические силы в Армении пытаются играть на "эмоциях общества", и это неправильно, передает РИА Новости.

Такой гуманитарный шаг будет по достоинству оценен и международным сообществом, поскольку стремление к достойному разговору между двумя странами достойно уважения, поскольку в многочисленных противостояниях, конфликтах и войнах в мире стороны пытаются найти грани диалога, добавил парламентарий.

Между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе турецких властей.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", армянские власти приняли решение отправить на помощь жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения, своих спасателей, которые будут участвовать в поиске людей и спасательных работах.