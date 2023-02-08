УЕФА оставил Россию без баллов в текущем сезоне

8 фев. 12:59

В обновленном рейтинге РФ потеряла 5 позиций и занимает 23-е место

России не начислены баллы в рейтинге УЕФА за сезон 2022/2023.

В настоящее время РФ находится на 23-м месте (падение на 5 позиций) в таблице коэффициентов, учитывающий результаты клубов в европейских кубках с сезона 2018/19 по сезон 2022/23.

В общей сложности за этот период российские клубы должны были набрать 26,215 баллов, однако на сайте не учли результаты последнего сезона. В настоящее время у РФ там 21,882 балла.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", прошлой зимой ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах сезона 2022/2023. Позднее стало известно, что РФС рассматривает возможность перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).