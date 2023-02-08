Синоптики рассказали о сильном ветре в Грузии

8 фев. 13:02

Согласно прогнозам синоптиков, сильно ветер в Грузии начнет стихать в четверг.

Начиная с четверга, 9 февраля, ветер в Грузии начнет постепенно стихать, а воздух прогреваться. Так, если сейчас в Тбилиси столбики термометров показывают +4 градуса, а сила ветра достигает 17-22 м/с, то завтра воздух прогреется до +5, а ветер утихнет до 10-15 м/с. До 11 февраля не исключен снег, а после 12 февраля прогнозируется погода без осадков.

Завтра в Батуми днем до +6, возможен снег, в Зугдиди до +5 и небольшие дожди, в Рустави до +6 и пасмурно.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Москве начнется потепление.