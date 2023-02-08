Рубен Варданян сбежал из Карабаха?

По данным провластной армянской газеты "Грапарак", миллиардер Рубен Варданян был депортирован из Карабаха по воле властей Армении.

Подконтрольная премьер-министру Армении Николу Пашиняну газета "Грапарак" опубликовала утечку о судьбе беглого миллиардера Рубена Варданяна, прошлой осенью незаконно проникшего в Азербайджан с целью возглавить сепаратистский проект в Карабахе. Ссылаясь на надежный источник, газета утверждает, что Варданян еще в конце прошлой недели покинул азербайджанскую землю и в качестве иностранного гостя прибыл в Москву.

Таким образом, Ереван через неофициальный канал сообщил Баку, что требование азербайджанских властей о депортации скандального нелегала Рубена Варданяна выполнено.

Вторжение Варданяна

Стоит напомнить, как развивалась история карабахской авантюры Рубена Варданяна, чтобы понять, что для региона означает его бегство из Азербайджана. Летом прошлого года над миллиардером нависла угроза попадания в санкционные списки стран Запада, и в поисках спасения от этой угрозы имуществу и финансам Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства – в июне 2021 года он обзавелся паспортом гражданина Армении. Чтобы у Вашингтона и Брюсселя совсем не возникло вопросов, он покинул территорию РФ.

При этом Варданян, время от времени озвучивавший претензии на премьерское кресло в Армении, не остановился в Ереване, а нелегально въехал по Лачинской дороге в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Официальной целью он объявил продвижение сепаратистского проекта, созданного Ереваном в Карабахе с конечной целью отторжения этой местности от Азербайджанской Республики – то есть то, что не удалось сделать "партии войны" националистов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна за тридцать лет, несмотря на все военные, финансовые и политические ресурсы.

Конечно, эта цель выглядела фальшивой с самого начала. У Варданяна всего $1 млрд, да и деньги в современном ситуации, когда Азербайджан разгромил оккупационные силы Армении и прогнал их со своей земли, попросту ничего не решают. Миллиардер никогда не занимался настоящей политикой, почти или вовсе не контактировал ни с командой Никола Пашиняна, ни с ее марионетками в Ханкенди и тем более не участвовал ни в каком диалоге с Баку. Как не очень богатый человек де-факто в одиночку собирался переломить послевоенное развитие событий, было совершенно непонятно – до тех пор, пока не выяснилось, зачем Варданян вторгся в Азербайджан на самом деле.

В ноябре на Лачинской дороге были замечены грузовики с рудой, следовавшие от Ханкенди в Армению. Оказалось, что в зоне временного размещения российских миротворцев возобновлена незаконная добыча полезных ископаемых, прерванная после капитуляции Армении в Карабахской войне. В этой зоне есть два месторождения – золотой рудник Гызылбулаг и медно-молибденовый рудник Демирли – и сепаратисты вновь начали их нелегально разрабатывать. И делают они это под руководством и по инициативе Рубена Варданяна. То есть миллиардер приехал в Карабах не для того, чтобы потратить деньги на армянский национализм, а для того, чтобы деньги заработать – на воровстве азербайджанских металлов.

Узнав об этом, Баку согласовал с российскими миротворцами мониторинг Гызылбулага и Демирли экспертами Минэкологии, Миэкономики и AzerGold. Специалисты должны были установить, какой ущерб природе и имуществу Азербайджана нанесен нелегалом Рубеном Варданяном и его подельниками – но не смогли этого сделать. В назначенный день 10 декабря недалеко от рудников им преградила путь толпа наемников Варданяна во главе с самим беглым миллиардером, потребовавшим договариваться не с миротворцами, а с ним лично, как если бы он был хозяином этой местности. Азербайджанские эксперты, разумеется, вести переговоры с незаконным мигрантом и преступником не стали, и мониторинг был сорван.

Провал Варданяна

Через два дня, 12 декабря, гражданское общество Азербайджана развернуло у Лачинской дороги акцию протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов республики, нанесения урона экологии Карабаха и бесконтрольного проезда запрещенных грузов по Лачинскому коридору. И, разумеется, против присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана нелегальных мигрантов, в особенности Рубена Варданяна. Российские миротворцы поначалу полностью прекратили транспортное сообщение между Армение и Ханкенди, но вскоре открыли дорогу для гуманитарных грузов и проезда мирного населения. Благодаря акции протеста удалось решить такую тяжелую проблему послевоенного времени, как ввоз в Карабах оружия, мин и боевиков из Армении. Добыча на рудниках также прекратилась, поскольку руду стало невозможно вывезти из Азербайджана.

Однако до начала февраля оставался нерешенным вопрос депортации Рубена Варданяна из Карабахского экономического района. За восемь недель акции протеста Варданян перепробовал множество способов как-то повлиять на закрытие Лачинской дороги для нелегальных грузов, но смог только окончательно испортить отношения с лидерами карабахских сепаратистов. В основном он пытался искусственно создать видимость гуманитарного кризиса у армян Карабаха – отключал им газ и электричество, запрещал покупать еду за деньги и раздавал товары первый необходимости только по талонам. Попутно давил на местных авторитетов, чтобы они ему подчинялись, опять же, не имея ни малейшего опыта политической работы. Возможно, он воспринимал сепаратистский проект как еще одну фирму, где можно выступать из позиции работодателя авторитарным управленцем.

По данным газеты "Грапарак", главная марионетка Еревана в Карабахе Араик Арутюнян на прошлой неделе побывал в Москве – что, кстати, опровергает заявления армянских властей о блокаде Лачинской дороги – и уже после этого в одном из гуманитарных конвоев российских миротворцев из Азербайджана в Армению тайно вывезли Рубена Варданяна. Источники газеты ожидают, что теперь он откажется от фейковых должностей в Карабахе и больше в зону временного размещения РМК уже не вернется. Впрочем, покинув Азербайджан, Варданян при всем желании не сможет проникнуть в Карабах еще раз, ведь его как нелегального мигранта, больше не пропустят на азербайджанскую землю. Лачинская дорога по-прежнему закрыта для запрещенных грузоперевозок.

Бегство Рубена Варданяна – важное событие в армяно-азербайджанском урегулировании. Посторонние лица с деструктивными намерениями не должны вмешиваться в диалог Баку и Еревана, который и так постоянно находится на очень тонкой грани из-за нежелания армянских властей выполнять свои обязательства. Известно, что карабахские армяне уже массово готовы к получению азербайджанских паспортов, а Никол Пашинян принципиально согласен на закрытие сепаратистского проекта в Карабахе. Депортация Варданяна избавит регион от препятствия на этом пути к стабильному мирному будущему.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Баку принципиально отверг какие бы то ни было контакты с Варданяном.