В Новошахтинске тушат пожар на НПЗ

8 фев. 12:11

Сегодня днем в донском Новошахтинске вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, идет тушение.

Сегодня днем на территории завода по переработке нефтепродуктов в донском Новошахтинске Ростовской области разгорелся пожар, охвативший около 100 кв м территории предприятия, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.24 мск, на место незамедлительно выехали подразделения огнеборцев, которые локализовали возгорание уже в 10:59 мск, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передает РИА Новости.

Подразделения МЧС региона продолжают тушение, добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне спасатели тушили в Северной Осетии два грузовика, вспыхнувших на съезде в Ногир с Архонского шоссе, в огне пострадал один человек.