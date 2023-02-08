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В Новошахтинске тушат пожар на НПЗ

В Новошахтинске тушат пожар на НПЗ
Сегодня днем в донском Новошахтинске вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, идет тушение.

Сегодня днем на территории завода по переработке нефтепродуктов в донском Новошахтинске Ростовской области разгорелся пожар, охвативший около 100 кв м территории предприятия, сообщили в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.24 мск, на место незамедлительно выехали подразделения огнеборцев, которые локализовали возгорание уже в 10:59 мск, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передает РИА Новости.

Подразделения МЧС региона продолжают тушение, добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне спасатели тушили в Северной Осетии два грузовика, вспыхнувших на съезде в Ногир с Архонского шоссе, в огне пострадал один человек.

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