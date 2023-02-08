Секретарь Совбеза РФ заявил о необходимости более активного диалога по Афганистану

8 фев. 11:31

Николай Патрушев отметил, что московский формат доказал свою востребованность с 2018 года, когда он был создан.

Усилия по урегулированию ситуации в Афганистане следует координировать активнее. С таким призывом выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на пятой многосторонней встрече в Москве, посвященной афганской проблематике.

Он подчеркнул, что необходимо наращивать совместные усилия не только в рамках московского формата, но других международных диалоговых механизмов. По словам Патрушева, развитие ситуации в Афганистане обсуждается по линии ШОС, ОДКБ и СНГ, и все эти форматы должны дополнять друг друга.

Секретарь Совбеза также рассчитывает на то, что к диалоговому механизму со временем присоединяться представители Афганистана.

Он выразил надежду, что представители Афганистана также подключатся к деятельности диалогового механизма, когда для этого будут созданы необходимые условия.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня в Москве проходит пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В ней участвуют представители стран Центральной Азии, России, Индии, Ирана и Китая.