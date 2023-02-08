Подачу воды из Дона резко сократили из-за непогоды

8 фев. 11:17

Из-за мелких льдинок, образовавшихся в реке Дон на фоне резкого похолодания, донские коммунальщики до минимума сократили напор в системе водоснабжения Ростова-на-Дону.

Сильный мороз, обрушившийся минувшей ночью на Ростовскую область, вынудил коммунальщиков резко сократить давление в системе водоснабжения областного центра, сообщили в пресс-службе Ростовского водоканала.

Причиной такого решения стало появление в реке Дон шуги –рыхлых скоплений замерзшей воды, которая быстро забивает перекачивающие воду насосы и препятствует ее прохождению по трубам, передает "АиФ-Ростов".

Это уже сказалось на ночной работе водозаборных сооружений, и в компании приняли оперативные меры, нужным образом отрегулировав технологические режимы. В противном случае подача воды в городскую сеть была бы остановлена, - рассказали в "Ростовводоканале".

Как долго давление в системе будет оставаться пониженным, коммунальщики не сообщили. Отметив, что проблема требует комплексного решения и предполагает строительство нового водозаборного сооружения, которое сможет эффективно бороться с таким природным явлением, что планируется сделать до 2025 года.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что коммунальная авария оставила без воды жителей двух микрорайонов Воронежа, где проживают свыше 20 тыс человек.