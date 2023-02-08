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Россия направила самолет с гумпомощью в Иран

Россия направила самолет с гумпомощью в Иран
Российский спецборт МЧС вылетел на помощь пострадавшему от землетрясения Ирану.

Самолет МЧС РФ с 35 т гумпомощи на борту вылетел в Иран. Ранее сообщалось, что 28 января на северо-западе страны произошло мощное землетрясение.

В составе груза все необходимое для жизнеобеспечения: продукты питания, палатки, одеяла, теплая одежда, а также мобильная электростанция, отметили в экстренном ведомстве.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что страны СНГ и Грузия направили гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения провинции Турции.

 

 

 

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