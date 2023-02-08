Жителей столичного региона ждет самый холодный день февраля

8 фев. 9:24

Сегодня в столичном регионе будет самый холодный день первой декады февраля – уже завтра в регионе начнется потепление, прогнозируют синоптики.

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная с прояснениями погода, обойдется практически без осадков, однако будет скользко и морозно, сообщает Гидрометцентр России.

Снежных зарядов не ожидается, возможны лишь отдельные локальные снегопады, будет морозно, на дорогах сохранится гололедица. В Москве днем воздух прогреется лишь до 3-5 со знаком минус, по области будет еще холоднее – от 3 до 8 мороза.

Ветер будет дуть теплый, юго-западный, западный, его скорость составит 5-10 м/с. А вот атмосферное давление будет расти и составит 765 мм ртутного столба, что значительно выше нормальных значений.

Впрочем, февральские холода продержатся недолго, и уже завтра в регионе начнется потепление, вплоть до выходных температура воздуха будет колебаться в районе ноля, и лишь в выходные немного похолодает.

Ранее "Вестник Кавказа" предупреждал о том, что погода в столичном регионе еще покажет свой февральский нрав.